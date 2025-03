Новострояща се висока сграда е рухнала в тайландската столица Банкок в резултат на силното земетресение с магнитуд 7,7, което по-рано днес беше регистрирано с епицентър в съседна Мианмар, предаде Асошиейтед прес, като се позова на тайландската полиция.

Най-малко 144 души са загиналите, съобщи началникът на хунтата в страната и покани „всяка държава, всяка организация“ да помогне за оказване на помощ, предаде АФП.

Кадри в социалните мрежи показват многоетажна строяща се сграда с кран над нея, които рухват насред облак прах, докато минувачи крещящ и бягат панически.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 7,3, а епицентърът е бил на 33 километра югозападно от град Мандалай, в Мианма, в който живеят около 1,2 милиона души. Трусът е бил на дълбочина от 10 километра.

Американският Геоложки институт пък съобщава за магнитуд 7,7. Епицентърът е бил на 16 километра северно северозападно от Сагайнг, в Мианма. Институтът също съобщава за дълбочина от 10 километра.

Според Германския геофизичен институт, който също говори за магнитуд 7,7 трусът е бил на около 50 километра източно от град Монива, в централната част на Мианма, предаде Асошиейтед прес.

Под отломките на рухнал небостъргач в Банкок са 43 работници.

#BREAKING #Earthquake #Myanmar / #Burma



A Magnitude 7.7 quake struck about 20 minutes ago. No Tsunami threat. Strong Shaking was felt as far as Bangkok with slight damage. No immediate reports from local area yet https://t.co/c7JWtZAXOi pic.twitter.com/NtcniGLYtA