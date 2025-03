Военновъздушните сили на Южна Корея съобщиха, че един от техните изтребители неволно е пуснал осем бомби на грешно място по време на тренировка.

🇰🇷 SOUTH KOREA ACCIDENTALLY BOMBS ITSELF!



A KF-16 fighter jet accidentally dropped eight MK-82 bombs on houses and a church, Yonhap news agency reports.



The bombs fell in a residential area of ​​the city of Pocheon, injuring seven people, four of whom are in serious condition.… pic.twitter.com/YJ6eoWBnke