Израелската армия нареди евакуация на седем села в Южен Ливан, като заяви, че ще отговори на нарушенията на наскоро подновеното примирие между двете страни, за които обвинява „Хизбула“.

Израел издаде ново предупреждение за евакуация в Южен Ливан

„Заради нарушаването на споразумението за прекратяване на огъня от терористичната организация „Хизбула“ Израелските отбранителни сили са принудени да предприемат решителни действия срещу нея“, написа в „Екс“ говорителят на армията на арабски език полковник Авихай Адраи. Той посочи имената на седем села южно от река Литани.