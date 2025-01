Израелските военни (ЦАХАЛ) заявиха, че са започнали операция в окупирания град Дженин в Западния бряг. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху операцията има за цел да „изкорени тероризма“ в района.

Палестинското министерство на здравеопазването, базирано в Рамала, заяви, че при операцията са загинали шестима души. Това стана само няколко дни след като в ивицата Газа влезе в сила примирието между Израел и "Хамас".

В съвместно изявление ЦАХАЛ и агенцията за сигурност „Шин Бет“ съобщиха, че заедно с израелската гранична полиция са започнали операция, наречена „Желязна стена“, в Дженин. Израел твърди, че бежанския лагер в града е крепост на палестински войнствени групировки.

