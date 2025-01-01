Израел съобщи днес, че останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания, чието тяло е било отнесено в ивицата Газа след убийството му при атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

"След приключването на процеса по идентификация в Националния институт по съдебна медицина", израелската армия и Министерството на външните работи "уведомиха семейството на убития заложник Джошуа Лоиту Молел, че тялото му е върнато в Израел“, се посочва в изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Джошуа Молел, студент от Танзания, се е намирал в Израел по програма за стажове в селското стопанство. През декември 2023 г. правителството на Танзания обяви, че той е загинал при атаката на "Хамас" и че тялото му е било отнесено в Газа.