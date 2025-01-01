Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс.

"Днес обявявам операция "ЮЖНО КОПИЕ" (SOUTHERN SPEAR). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване (@SOUTHCOM), тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", заяви Хегсет в публикация в мрежата "Екс".

Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.