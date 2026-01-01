Иранската революционна гвардия заплаши, че ще нанесе „масирани“ ракетни удари и удари с дронове срещу Израел в знак на подкрепа за ливанските и палестинските цивилни.

„Предупреждаваме престъпната армия на режима, че ако престъпленията ѝ срещу цивилни в Ливан и Палестина продължат“, израелските сили „ще станат цел на масирани ракетни удари и удари с дронове“, се посочва в изявление на Гвардията.

Иран е във война с Израел и Съединените щати, докато Израел също се бори срещу подкрепяната от Техеран Хизбула в Ливан.

Настоящата ескалация на напрежението между Израел и Иран, включително заплахите от Иранската революционна гвардия за „масирани“ ракетни удари, е кулминация на поредица от събития, които задълбочиха конфликта в Близкия изток. Военните действия между Израел и Иран, с участието на Съединените щати, датират от по-ранни събития. На 28 февруари започна мащабна офанзива срещу Иран, предприета от Израел и САЩ. Тази операция бе последвана от ответни действия от Техеран, включващи удари с ракети и дронове по израелска територия, както и по държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон.През юни (преди текущите събития) Израел и Иран проведоха **12-дневна война**, която значително задълбочи противопоставянето между двете страни. Този период на интензивни сблъсъци създаде прецедент за директен военен конфликт. Последваха многократни предупреждения от страна на САЩ и Израел към Иран относно развитието на неговата ядрена и балистична ракетна програма, които очертаваха ясна политическа линия и заявка за бъдещи действия.На 13 юни Израел предприе **изненадваща кампания от въздушни удари по Иран**, която доведе до смъртта на редица висши военни командири. Тази акция, насочена към ключови фигури от иранското командване, допълнително ескалира напрежението. В отговор на продължаващите атаки и ескалацията от иранска страна, Израел **обяви извънредно положение на територията на страната**. В рамките на тази мярка бяха въведени строги ограничения, включително затваряне на училища, призиви към населението за дистанционна работа, забрана на обществени събирания и затваряне на израелското въздушно пространство за граждански полети. Тези действия демонстрираха висока степен на институционална готовност за отбрана и защита на гражданите.Съединените щати също заеха активна позиция, като **се присъединиха към въздушните удари на Израел**, насочени срещу ирански подземни ядрени обекти. Това действие подчертава координацията между Израел и САЩ в контекста на иранската ядрена заплаха и тяхната готовност да предприемат съвместни военни действия. На този фон, Иран продължи да обвинява Израел и САЩ в умишлено насочване към цивилни райони, което добавя допълнителни предизвикателства пред международното право и регионалната стабилност. Последната атака на Израел срещу ирански военни и ядрени обекти, която се случи в петък сутринта, допълнително изостри ситуацията. Техеран отговори с масирани ракетни удари и удари с дронове, засягайки израелски градове и военни бази. Иранската страна също така заплаши Нетаняху с убийство, а иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран „иска отмъщение като свое законно право и дълг“.