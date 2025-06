Техеран заяви, че САЩ са започнали „опасна война срещу Иран“, като са нанесли удари по ядрените му съоръжения в неделя, предаде AP.

„Светът не трябва да забравя, че именно Съединените щати — в разгара на дипломатически процес — предадоха дипломацията“, се казва в изявление на външното министерство на Иран. В него Израел е описан като „геноциден и беззаконен“, а САЩ са обвинени, че са започнали „опасна война срещу Иран“.

По-рано днес държавната телевизия на Иран съобщи, че около 30 ракети са били изстреляни срещу Израел. Поразени са цели в Тел Авив и Йерусалим.

Израелската армия (ЦАХАЛ) е призовала гражданите да потърсят укритие, предаде CNN. Спешни екипи са пристигнали на 10 локации в Северен и Централен Израел, които са били обект на въздушната атака. Най-малко 16 души са пострадали.

NOW - Aftermath of Iranian missile strike in Tel Aviv. pic.twitter.com/D1BS42mjwI