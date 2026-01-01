Япония преустанови рестарта на най-голямата атомна електроцентрала в света само часове след началото на процедурата, съобщи операторът на съоръжението, като увери, че реакторът остава „стабилен“.

Операциите по повторното пускане на реактор в АЕЦ „Кашивадзаки-Карива“ в префектура Ниигата, спрян след аварията във „Фукушима“ през 2011 г., започнаха късно в сряда, след като обектът получи окончателно одобрение от ядрения регулатор, въпреки разделеното обществено мнение.

„По време на процедурите по стартиране на реактора се задейства аларма от системата за мониторинг и в момента операциите са спрени“, заяви пред АФП говорителят на оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Такаши Кобаяши.

Той подчерта, че реакторът е стабилен и няма радиоактивно въздействие извън централата, като допълни, че компанията разследва причините за инцидента и не може да посочи кога ще бъде подновен процесът.

Първоначално рестартът беше планиран за вторник, но бе отложен заради технически проблем, свързан с аларма на реактора, открит през уикенда. По данни на TEPCO неизправността е била отстранена в неделя.

„Кашивадзаки-Карива“ е най-голямата атомна електроцентрала в света по инсталиран капацитет, макар че в момента беше пуснат само един от седемте реактора.

Централата бе спряна, след като Япония изключи ядрената си енергетика след катастрофалното земетресение и цунами през 2011 г., довели до разтопяване на три реактора в АЕЦ „Фукушима“.

Въпреки това страната, бедна на природни ресурси, сега се стреми да възроди атомната енергия, за да намали зависимостта си от изкопаеми горива, да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. и да отговори на нарастващото търсене на електроенергия, включително заради развитието на изкуствения интелект.

„Кашивадзаки-Карива“ е първото управлявано от TEPCO съоръжение, което се опитва да бъде рестартирано след 2011 г. Компанията е оператор и на авариралата АЕЦ „Фукушима Дайичи“, която в момента се извежда от експлоатация.

Обществените нагласи в Ниигата са силно разделени. Около 60% от жителите са против рестарта, а 37% го подкрепят, показва проучване от септември.

„Електричеството, произведено в Кашивадзаки, отива в Токио, защо тогава хората тук трябва да бъдат излагани на риск? Това няма никакъв смисъл“, заяви пред АФП 73-годишната Юмико Абе по време на протест пред централата тази седмица.

По-рано този месец седем групи, противопоставящи се на рестарта, внесоха петиция с близо 40 000 подписа в TEPCO и Японската агенция за ядрено регулиране. В документа се посочва, че централата е разположена върху активна сеизмична зона и се припомня, че през 2007 г. е била засегната от силно земетресение.