Полицията съобщи, че на 10 април хеликоптер се е разбил в река Хъдсън в Ню Йорк. Органите на реда не съобщиха за наличието на жертви.

„Поради катастрофа на хеликоптер в река Хъдсън, в района на Уест Сайд Хайуей и Спринг Стрийт, очаквайте спешни автомобили и забавяне на движението в околните райони“, заявиха от нюйоркската полиция.

