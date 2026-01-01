Четиримата членове на екипажа на хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разминаха с леки наранявания, след като машината се разби по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.
Хеликоптерът МН-60 "Джейхок" се разби на няколко километра от Ситка в слабонаселен район, близо до Харбър Маунтин.
United States: A U.S. Coast Guard MH-60 Jayhawk helicopter crashed during a routine training flight near Harbor Mountain outside Sitka, Alaska, on June 22.— Aviation Today (@_aviationtoday) June 23, 2026
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Image: US Coast Guard (Wikimedia) #USCoastGuard #Helicoptercrash #Allsurvived pic.twitter.com/OltlKvhjwf
Спасителите са пристигнали на мястото в 11:00 ч. сутринта местно време (22:00 ч. снощи бълг. вр.) , близо един час след катастрофата, и са евакуирали всичките членове на екипажа в медицинския център "Еджкъмб", се казва в изявление на Бреговата охрана на САЩ.
A U.S. Coast Guard helicopter has reportedly crashed in Sitka. No deaths have been reported.the MH-60 Jayhawk went down just after 10 a.m. Monday morning near Harbor Mountain during a training flight, according to a press release from the Coast Guard. pic.twitter.com/au1DbFfOad— Valhalla (@ELMObrokenWings) June 22, 2026
"Изпитахме безкрайно облекчение, че хората от нашия екипаж са оцелели, като при това са само с леки травми", каза в изявление контраадмирал Боб Литъл, командир на Арктическото подразделение на Бреговата охрана на САЩ.