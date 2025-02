Израелската армия обяви днес, че Червеният кръст й е предал тримата заложници, които по-рано бяха освободени от "Хамас" и "Ислямски джихад" в окупирания град Рамала на Западния бряг ивицата Газа, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Международният комитет на Червения кръст е предал тримата заложници на израелските сили в ивицата Газа. Специалните части ги ексортират към израелска територия, се казва в изявление на армията.

Преди това бойците, които ги държаха в плен, ги показаха на сцена и ги накараха да кажат няколко думи пред събралото се множество след близо 500 дни в плен.

Освободените са: 46-годишният Яир Хорн, с двойно гражданство - израелско и аржентинско, 36-годишният Саги Декел Хен, който е с израелско и американско гражданство, и 29-годишният Александър (Саша) Труфанов има израелско и руско гражданство. Всички те са били отвлечени по време на нападението от 7 октомври 2023 г., което разпали войната, припомня Асошиейтед прес.

Хорн е отвлечен заедно с брат си Ейтан, който остава в плен.

Сред най-известните от над 300-те палестински затворници, които трябва да бъдат освободени, е Ахмед Баргути, 48-годишен, близък помощник на палестинския лидер Маруан Баргути. Това е още един признак, че крехкото споразумение за прекратяване на огъня, което през последните дни беше разклатено, няма да се провали, отбелязва АП.

Почти всички останали 73 заложници са мъже, включително израелски войници, и се смята, че около половината от тях са мъртви.

От началото на прекратяването на огъня на 19 януари двете страни са извършили пет размени, като досега през първата фаза на примирието са освободени 21 заложници и над 730 палестинци. Войната може да се възобнови, ако не бъде постигнато споразумение по по-сложната втора фаза, която изисква връщането на всички останали заложници, пленени при нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., и безсрочно удължаване на примирието.

