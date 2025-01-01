Близо три месеца след извършена кибератака хакери публикуваха онлайн лични данни на 5,7 милиона клиенти на австралийския авиопревозвач "Куонтас" (Qantas), съобщи ДПА, позовавайки се на медийни публикации от днес.

"Куонтас" е една от многото компании по света, чиито данни на клиенти бяха разкрити от киберпрестъпници след пробив в началото на юли, написа авиокомпанията в свое изявление. В него тя уточнява, че данните на клиентите са били откраднати през платформа на трета страна.

От дружеството заявявиха, че са съобщили за инцидента своевременно и са уведомили потърпевшите клиенти за вида на откраднатите лични данни, като става въпрос за имена, адреси на електронна поща, телефонни номера, рождени дати, но не и кредитни карти, друга финансова информация или паспортни данни.

Съгласно публикациите хакерската група е заплашвала с публикуването на данните, ако не получи конкретна парична сума от третата страна.

Детайлите за пътниците са изтекли не само в т. нар. "тъмна мрежа" (dark web), но и в обществено достъпната мрежа, съобщават медиите. Мишена на групата по време на атаката през юли са били около 40 компании.