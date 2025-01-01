/ iStock

Близо три месеца след извършена кибератака хакери публикуваха онлайн лични данни на 5,7 милиона клиенти на австралийския авиопревозвач "Куонтас" (Qantas), съобщи ДПА, позовавайки се на медийни публикации от днес. 

"Куонтас" е една от многото компании по света, чиито данни на клиенти бяха разкрити от киберпрестъпници след пробив в началото на юли, написа авиокомпанията в свое изявление. В него тя уточнява, че данните на клиентите са били откраднати през платформа на трета страна. 

От дружеството заявявиха, че са съобщили за инцидента своевременно и са уведомили потърпевшите клиенти за вида на откраднатите лични данни, като става въпрос за имена, адреси на електронна поща, телефонни номера, рождени дати, но не и кредитни карти, друга финансова информация или паспортни данни. 

Съгласно публикациите хакерската група е заплашвала с публикуването на данните, ако не получи конкретна парична сума от третата страна.

Детайлите за пътниците са изтекли не само в т. нар. "тъмна мрежа" (dark web), но и в обществено достъпната мрежа, съобщават медиите. Мишена на групата по време на атаката през юли са били около 40 компании. 

БТА / Делян Петришки
