Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас обяви планове за изграждане на повече от 10 000 нови жилища за военнослужещи и обновяване на 7 030 съществуващи резиденции до 2040 г.

Приоритет ще имат жилищата на егейските острови и в региона на Еврос, следвани от градските центрове, съобщи „Катимерини“.

Програмата за военно жилищно строителство ще се реализира в три етапа. Първият етап, от 2024 до 2030 г., ще предостави 5 100 нови жилища, като първите 1 059 дома ще бъдат завършени до декември 2026 г.

Вторият етап, от 2031 до 2035 г., ще добави 2 623 жилища в Егейско море, Крит, Тракия и Атика. Финалният етап, между 2035 и 2040 г., ще включва строежа на 2 731 резиденции на територията на цялата страна.

Съществуващите военни жилища срещат проблеми с поддръжката, като много от тях са построени според остарели регионални приоритети.

Дендиас подчерта, че реализацията на жилищната програма е осигурена и гарантирана, като финансирането ще идва „предимно от собствените ни ресурси“ – 85% от Министерството на отбраната и остатъкът от държавни инвестиционни програми.

Програмата е част от по-широките реформи по „Agenda 2030“, които включват актуализирани заплати, кариерни пътеки, образование, здравеопазване и мерки за повишаване на качеството на живот, като детски градини, жилища за пенсионери и студентски общежития.

Допълнителните инициативи включват шест нови детски градини, три жилищни комплекса за пенсионирани военнослужещи, четири студентски общежития и ново управление на военните складове за снабдяване, което ще намали цените за семействата с 20–23%.