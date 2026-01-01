Система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на гръцките ВВС, разположена в Саудитска Арабия, е прихванала безпилотен летателен апарат в ранните часове днес, съобщиха военните власти.

Прихващането е било извършено в рамките на участието на Гърция в международната инициатива за интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана (IAMD), чиято цел е укрепването на противовъздушната отбрана на Кралство Саудитска Арабия, се посочва в изявление на Главния щаб на гръцките въоръжени сили (GEETHA).

Според изявлението батареята „Пейтриът“ е изстреляла една ракета и унищожи безпилотния летателен апарат в съответствие с приложимите правила за водене на бойни действия и единицата продължава мисията си както обикновено, съобщи в. „Катимерини“.

Инцидентът следва предишна акция на 19 март, когато гръцките системи „Пейтриът“ свалиха две ирански балистични ракети, насочени към нефтопреработвателни заводи в Саудитска Арабия.