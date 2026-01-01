Зеленски и Мохамед бин Салман
Украйна и Саудитска Арабия са подписали споразумение за противовъздушна отбрана по време на посещението на президента Володимир Зеленски в кралството, което е подложено на атаки с ирански дронове, съобщиха високопоставени източници пред Франс прес.

Споразумението предвижда Украйна да подпомогне Рияд в развитието на ключови елементи на противовъздушната защита, които страната в момента не притежава в достатъчна степен, предаде АФП.

Зеленски потвърди в социалните мрежи, че двете държави са постигнали „важна договореност“ за сътрудничество в отбраната и че е провел среща с престолонаследника Мохамед бин Салман.

Според източници документът е бил подписан на 26 март, като подробности за съдържанието му не се разкриват. 

