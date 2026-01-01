Украйна и Саудитска Арабия са подписали споразумение за противовъздушна отбрана по време на посещението на президента Володимир Зеленски в кралството, което е подложено на атаки с ирански дронове, съобщиха високопоставени източници пред Франс прес.
🇺🇸🇺🇦🤝🇸🇦 Zelensky will “protect” Saudi Arabia’s skies ✈️— RusWar (@ruswar) March 27, 2026
According to AFP, Volodymyr Zelensky's unannounced visit to Riyadh, which had not been disclosed in advance, was marked by a highly paradoxical decision.
Споразумението предвижда Украйна да подпомогне Рияд в развитието на ключови елементи на противовъздушната защита, които страната в момента не притежава в достатъчна степен, предаде АФП.
🇺🇦 🇸🇦 Ukraine and Saudi Arabia will sign an agreement on Thursday on aerial security, during a visit to the kingdom by President Volodymyr Zelensky, a senior official with knowledge of the matter told AFP.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) March 26, 2026
Зеленски потвърди в социалните мрежи, че двете държави са постигнали „важна договореност“ за сътрудничество в отбраната и че е провел среща с престолонаследника Мохамед бин Салман.
Ukraine and Saudi Arabia have signed a defence cooperation agreement. pic.twitter.com/D2RKGiOaWQ— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 27, 2026
Според източници документът е бил подписан на 26 март, като подробности за съдържанието му не се разкриват.