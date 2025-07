Пожар е избухнал в Турция снощи. Този път е засегнат курортът Чешме, разположен на брега на Егейско море. Огънят, който е тръгнал от земеделски район, се е разраснал до горски пожар. Пламъците, които са достигнали до пътя Измир – Чешеме, са станали причина за затварянето му и в двете посоки, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Екипите продължават да работят по овладяването на огъня, но заради вятъра, който духа със скорост 85 км в час, той се разраства. В гасенето участват 6 самолета, 19 хеликоптера, 39 камиона с цистерни за вода, 14 пожарни коли и 4 булдозера. На място е изпратена и тежкотоварна техника. Заради опасността за населението са евакуирани жители на кварталите Ълдър и Гермиян в Чешме, както и на квартала Нохутлан в Урла.

The forests of our country are being intentionally set on fire, and the government is inadequate in its intervention.#Turkey #Türkiye😢🔥 pic.twitter.com/suL64DNEpS