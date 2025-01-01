Пожар е избухнал в сграда в западната част на Манхатън, един от петте района на Ню Йорк.
Според NYC Emergency management, която планира и координира всички видове извънредни ситуации в града, са били наети автобуси, които да приютят евакуираните от сградата хора. Към момента не се съобщава за жертви, предаде АФП.
The New York City Fire Department says it is working to contain a fire in a residential building Tuesday morning on Manhattan’s Upper West Side. Smoke and flames could be seen spreading across the top floor of a six-story building.— NewsNation (@NewsNation) December 9, 2025
Пожарът е избухнал на последния етаж на шестетажна сграда. Според "Си Ен Би Си" на място са пристигнали около 140 пожарникари, а улиците са затворени за движение.