Пожар в сграда в столицата на Индонезия отне живота на най-малко 20 души, съобщи полицията в Джакарта. Пожарът е започнал следобед, когато батерия на първия етаж на седеметажна офис сграда в центъра на града е експлодирала. Огънят се разпространил към горните етажи.

„Към момента са открити 20 жертви, от които пет мъже и 15 жени“, каза Сусатио Пурномо Кондро, шеф на столичната полиция. Той добави, че една от жертвите е бременна жена.

🚨 Deadly fire in Central Jakarta:



Fire broke out at Terra Drone Indonesia’s 7-storey office on Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran



17 dead, many from smoke inhalation



Suspected cause: drone battery explosion on 1st floor

Сусатио обясни, че повечето от жертвите не изглежда да са пострадали от изгаряния и най-вероятно са загинали от задушаване. Той заяви, че телата са били откарани в полицейската болница за аутопсия, предаде АФП.

Пожарникарите все още претърсват мястото, за да намерят още хора, които може да са останали заклещени в сградата, отбеляза той.

„Все още събираме данни, но засега се концентрираме върху идентифицирането на намерените жертви“, каза той.

Смъртоносните пожари не са необичайни в Индонезия, където през 2023 г. най-малко 12 души загинаха, а 39 бяха ранени в източната част на страната след експлозия в завод за преработка на никел.