Най-малко 54 души бяха ранени днес при експлозия близо до училище в индонезийската столица Джакарта, заяви началникът на местната полиция Асеп Еди Сухери, без да дава подробности за причината за взрива, предаде Франс прес.
Setidaknya ±50 orang terluka, kebanyakan dari siswa SMAN 72 sendiri, mari doakan untuk yang terbaik 🙏 pic.twitter.com/mq9RpkQi0u
— Random Warfare Worldwide (@RWWReborn) November 7, 2025
"Според първоначалните данни около 54 души са пострадали. Някои от тях имат леки наранявания, други – умерени, а трети вече са напуснали болницата", посочи Асеп, цитиран от телевизия "Компас Ти Ви".
Explosion at a mosque in Jakarta, Indonesia.
Reportedly 54 people injured, and suspect has been killed.
Prayers for the injured. Reminded me Christchurch mosque attack.#jakarta pic.twitter.com/msofmRf3xZ
