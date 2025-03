Шестимата опозиционни депутати, които се опитаха да провалят гласуването в унгарския парламент от тази седмица за забраната на гей парада, ще бъдат глобени с общо 82 млн. форинта (прибл. 400 хил. лева) и достъпът им до няколко заседания в законодателния орган ще бъдат ограничени, съобщи парламентарната пресслужба, на която се позовава унгарската новинарска агенция МТИ.

Председателят на парламента Ласло Кьовер ограничи достъпа на Давид Бедо и на Лайош Лочей от ПП „Моментум“ и на един независим депутат от 12 заседания и ще глоби всеки от тях с шест месечни заплати. Ференц Геленчер, Ева Шебок и Ендре Тот от „Моментум“ няма да присъстват на шест заседания и ще бъдат глобени с по четири месечни заплати.

