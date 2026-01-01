Германия експулсира служител на руското посолство заради връзки с жена, арестувана по подозрение в шпионаж за Москва, съобщи външният министър Йохан Вадефул, предаде ДПА.

Това става, след като в сряда властите в Берлин арестуваха жена, заподозряна в шпионаж за руската разузнавателна служба и в предаване на информация, свързана с войната в Украйна.

Според Федералната прокуратура жената, която е от украински произход, е поддържала контакти с посредник в руското посолство в германската столица, който е работил за руската разузнавателна служба.

От ноември 2023 г. насам заподозряната е предоставяла на посредника "информация, свързана с войната между Руската федерация и Украйна" на няколко пъти, се посочва в изявление на германската прокуратура.

Германското външно министерство е извикало руския посланик и е обявило въпросния човек за "персона нон грата", заяви Вадефул в кулоарите на посещението си в Етиопия.

"Германското правителство не толерира шпионаж в Германия, особено под прикритието на дипломатически статут", отбеляза външното министерство в публикация в "Екс", предаде Ройтерс.