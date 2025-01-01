Председателят на Европейската комисия (EК) Урсула фон дер Лайен държи дългоочакваната си реч за състоянието на Европейския съюз пред Европарламента в Страсбург.

"Европа е в битка - битка за континент, който е обединен и мирен. Това е битка за бъдещето ни", започна словото си председателката на ЕК.

Това лято ни показа, че няма място за носталгия. Европа трябва да се бори за мястото си на световната карта. Трябва да създадем нова Европа, заяви Фон дер Лайен, като намекна, че Западните Балкани и Молдова трябва да станат част от Съюза.

Украйна:

Тя подчерта, че президентът на Русия Владимир Путин отказва да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, и съобщи, че ще организира нова среща на Международната коалиция за връщане на децата, отвлечени от руската армия в Украйна.

"Работим по 19 пакет (санкции срещу Руската федерация)", каза председателката на ЕК.

САЩ настояват за по-широкообхватна сделка за минералите с Украйна

Тя сподели плановете на ЕК за нов военен алианс с Украйна, който ще предостави 6 милиарда евро на Киев за производството на дронове: "Украйна има изобретателност, сега й трябва мащаб".

Фон дер Лайен подчерта важността от укрепването на източния фланг: "Eвропа ще защити всеки инч от територията си".

Газа:

"Хора умират, докато молят за храна. Майки държат мъртвите си деца. Гладът не бива да се използва като оръжие. Това трябва да спре", каза председателката на ЕК по отношение на войната в Газа. Тя намекна, че Комисията вижда двудържавното решение като единствения начин за постигане на мир. Фон дер Лайен заяви, че ЕК подготвя санкции срещу Израел, но изтъкна, че намирането на мнозинство за приемането му ще е трудно.

Икономика:

По думите й дигиталното евро ще улесни компаниите и клиентите им. Тя подчерта, че изкуственият интелект гарантира независимостта на ЕС, и сподели плановета на ЕК за мащабни инвестиции в европейски технологични компании.

Що се отнася до "зелените" технологии, Фон дер Лайен заяви, че Комисията ще предложи въвеждането на нов стандарт "Произведено в Европа" (Made in Europe), и изтъкна целта на ЕК за 55% процента по-малко вредни емисии до 2030 г.

Търговската сделка ЕС-САЩ: Геополитика, мита и критики (ОБЗОР)

Председателката на ЕК каза, че инфлацията в Съюза е била причинена от зависимостта на ЕС от руски изкопаеми горива.

Фон дер Лайен обяви плановете на ЕК за повече инвестиции в производството на малки, достъпни превозни средства: "Не бива да позволяваме на Китай да доминира в това отношение. Бъдещето е в електрическите автомобили".

"На прага сме на нова световна здравна криза", изтъкна председателката на Комисията и обяви нова европейска инициатива за справяне с болестите полиомиелит и морбили.

В своето обръщение тя очерта приоритетите на Комисията за идните седмици и месеци, докато Европейският съюз (ЕС) е изправен пред огромни геополитически и стратегически предизвикателства, пише Politico.

Очаквайте още подробности!