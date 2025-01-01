Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов посети Дома за стари хора в село Главиница, община Пазарджик, където се извършва основен ремонт със средства, осигурени от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съобщиха от ведомството.

Проектът за реновиране е на стойност над 2,1 млн. лв. и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Домът представлява комплекс от 12 едноетажни сгради с капацитет за 48 потребители. Предвижда се цялостно обновяване на сградния фонд и изграждане на нови помещения в съответствие със стандартите за качество на социалните услуги.

Ремонтните дейности се очаква да приключат до края годината. До момента са изпълнени основните строително-монтажни работи по сградите, подменена е дограмата и са ремонтирани покривите. Изградена е и предвидената фотоволтаична инсталация, информират от МТСП.

Проектът е част от националната програма за развитие на грижите за хората, които се нуждаят от подкрепа. С близо 800 млн. лв. по НПВУ се ремонтират 81 дома за възрастни хора и се осигуряват 254 социални услуги в цялата страна. Програмата включва и закупуване на електромобили със зарядни станции от общините на стойност 77,6 млн. лв., с цел подобряване на мобилната подкрепа за хора със специфични потребности.

Борислав Гуцанов се срещна в Пазарджик с представители на местната власт и с ръководители на структурите на МТСП в областта. Те обсъдиха възможностите за развитие на социалните услуги в региона и за координация между институциите с цел по-ефективна подкрепа за уязвимите групи.

Обновяването на Дома за възрастни хора в село Главиница започна през февруари, съобщиха тогава от местната администрация.

Организацията е направена така, че обновяването да не притеснява хората, живеещи и работещи в дома в Главиница. Допълнително е предвидено изграждането на нова сграда, в която ще се обособят още шест стаи. Във всяка от тях ще бъдат настанени по двама възрастни.

Обновяването на дома не само ще подобри значително условията на живот на възрастните хора, но и ще гарантира устойчивостта на социалната услуга в дългосрочен план. Без тези реформи домът рискува закриване през 2027 г., защото не би отговарял на стандартите за социална грижа. Чрез модернизацията и привеждането на дома в съответствие със съвременните изисквания се гарантира неговото бъдеще и възможността за предоставяне на все по-добра грижа за възрастните хора в региона, посочиха още от Общината.

Домът за стари хора в с. Главиница в момента предоставя услуги на 48 души – 31 жени и 17 мъже. С новата сграда и подобрените условия ще се осигури по-голямо пространство за движение и комфорт, което е от съществено значение за качеството на живот на обитателите.