Напрегната капитанска битка ще се състои на Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Водачите на Феномените, Завоевателите и Лечителите - Калин, Кристиан и д-р Коеджикова, ще се изправят пред поредица от тежки предизвикателства по пътя към победата. Само един ще надделее, а към апетитната награда ще бъде добавен и изненадващ избор, способен да промени хода на Войната на племената.

На бойното поле в Дивия север за нов индивидуален сблъсък ще излязат и изгнаниците от Блатото. Карина, Сапунджиева, Йоана, Радостина и Недялко ще получат нов шанс да заслужат своето място в надпреварата, но кой от тях ще успее да триумфира и да сбъдне мечтата си?

Не пропускайте вълнуващия премиерен епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.