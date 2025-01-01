Запомняща се битка за спасение сложи край на участието на неврохирурга и воин от племето на Лечителите д-р Георги Петров в приключенското риалити “Игри на волята”. В изпълнения с напрегнати моменти дуел, той се изправи срещу представителя на Феномените Александър, чиято победа му донесе награда от 100 златни гроша и нова увереност за предстоящите предизвикателства в надпреварата.

Арената на “Игри на волята” първо приветства четиримата номинирани Дино, д-р Петров, Александър и Теодор-Чикагото за битка за спасение. В оспорваното съревнование на търпението, прецизността и баланса победители станаха Дино и Чикагото, което изпрати съперниците им на елиминационен двубой. В него д-р Петров и Александър се изправиха пред тежки предизвикателства, които затрудниха неврохирурга и позволиха на съперника му да натрупа преднина, която запази до самия финал.

Междувременно завърналите се в племената си д-р Коеджикова и Александра избраха да изпратят в изгнание на Блатото Карина и Сапунджиева, които ще се присъединят към останалите трима обитатели на локацията - Йоана, Радостина и Недялко.

Стратегът на Лечителите е следващият гост в подкаста “След Игрите”, където разказва за своите правилни и грешни ходове в играта, за коалициите при Зелените и за своя фаворит за крайната победа. Епизодът с доктор Петров е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре вечер на бойното поле в Дивия север започват кастинг битките за осмия сезон на екстремното риалити и “Игри на волята” All Stars. Завръщане на Арената ще направи бизнесменът Симеон Кралев, участвал в надпреварата миналата година. Кой ще се изправи срещу него, не пропускайте да разберете в събота, 4 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

