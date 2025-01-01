Завършени са прегледите по присъединяването на България в 14 от 25-те комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това съобщи министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на въпрос от депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Мартин Димитров. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

Въпросът на Димитров е ще успее ли България да се присъедини към ОИСР през 2026 г.

Прегледите в Комитета по здравеопазване и в Комитета по научна и технологична политика на практика са приключени. Очаква се изпълнението на последната процедурна стъпка - получаване на формалните становища. С тяхното представяне броят на завършените комитети ще достигне 16, заяви още Георг Георгиев.

Поставената политическа цел е настоящият етап на технически прегледи по присъединяването на България да приключи до края на 2025 г. или през първите месеци на 2026 г., отговари Георгиев. Придържането към този график би позволило да се работи за постигане на решение на държавите членки за отправяне на покана за членство към страната ни до средата на следващата година и съответно приключване на присъединителната процедура до края на 2026 г., добави министърът.

Следващите месеци са заключителен етап на техническите прегледи от процеса по присъединяването, в който ключова роля има Народното събрание. Приключването на процеса е свързано основно с приемането на законодателни промени в изпълнение на препоръките на ОИСР. Част от законодателните инициативи вече са внесени за обсъждане в Народното събрание. Предстои в следващите седмици да бъдат внесени за разглеждане допълнителни законодателни инициативи, обяснява Георгиев.

От ключово значение е всички законопроекти, свързани с процеса на присъединяване към ОИСР, да бъдат разгледани с приоритет и при възможност гласувани от Народното събрание в ускорен порядък до края на октомври т.г. Това ще позволи спазването на договорения график за приключване на техническите прегледи и ще създаде необходимите предпоставки за реализиране на членството на България в ОИСР в рамките на 2026 г., отговари министърът.

Предстои Министерският съвет да внесе в Народното събрание предложение за ратифициране на Споразумението между България и ОИСР относно привилегиите, имунитетите и улесненията, предоставени на Организацията, подписано на 3 юни 2025 г. в Париж. Сключването и влизането в сила на Споразумението е сред задължителните условия за финализиране на присъединителния процес и представлява неразделна част от общите ангажименти, поемани от страните-кандидати за членство в ОИСР, посочи министърът.

Успешното приключване на процеса по присъединяване към ОИСР и реализирането на пълноправно членство на България през 2026 г. зависи в решаваща степен от доброто сътрудничество между изпълнителната и законодателната власт и от активното участие на Народното събрание, заяви още външният министър.

ОИСР е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. Това се посочва на сайта на Министерството на външните работи. Тя e наследник на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, създадена да управлява американската и канадска финансова помощ (т.нар. план Маршал) за възстановяване на Европа след Втората световна война.