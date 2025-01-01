На 23 септември родителите на задържания в Украйна български гражданин са информирали Генералното консулство в Одеса, че синът им не подлежи на мобилизация, предвид здравословното му състояние. Това заявява министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на въпрос от депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Явор Божанков. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание. Родителите изказват и признателност за оказаното съдействие.

Отново на 23 септември от президентската институция изпратиха писмо до външното ни министерство във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна. От „Дондуков“ 2 призоваха дипломатическото ни ведомство да изясни случая за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна. Задържаният в Украйна български гражданин Любомир Киров има двойно гражданство и подлежи на мобилизация, съобщиха тогава от Министерството на външните работи.

Освободиха Любомир Киров, който беше мобилизиран насилствено в Украйна

На 2 септември в Генералното консулство в Одеса постъпва сигнал относно задържането на 1 септември в Одеса на българския гражданин от органите на Киевския районен териториален център за окомплектоване и социална поддръжка към Министерство на отбраната на Украйна. Въпреки обстоятелството, че той притежава българско и украинско гражданство, което обуславя прилагане на украинското законодателство, в спешен порядък на 2 септември от страна на Министерство на външните работи са предприети всички възможни стъпки за оказване на съдействие и защита на неговите права, обяснява Георг Георгиев.

През целия период Генералното консулство в Одеса поддържа постоянна връзка с родителите на българския гражданин, като им оказва необходимото съдействие, казва още министърът.