Темата за София, за която също важи предупреждение за опасни валежи, коментира главният архитект на града Богдана Панайотова в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

По думите ѝ към момента няма непосредствен риск от подобна ситуация в столицата. „По-скоро рисковете се натрупват с времето. Не се знае кога ще настъпи преломният момент, който ще доведе до сериозен проблем“, заяви тя.

След като регионалният министър Иван Иванов съобщи на брифинг, че в засегнатите райони по Черноморието са одобрени подробни устройствени планове, позволяващи застрояване върху речни корита, Панайотова отговори на въпроса дали има подобни случаи и в София. Тя потвърди, че за съжаление такава тенденция се наблюдава и в столицата.

„След 2009 г., когато влиза в сила Общият устройствен план, започва масово застрояване на територии от естествената природа – ливади, пасища, дерета, естествени речни корита. При прилагането на Общия устройствен план не е използван правилният подход“, коментира тя.

Архитект Панайотова допълни, че основен проблем е богатството на Софийското поле от реки и дерета, които често остават извън вниманието на законодателството. „То трудно разграничава река от градска територия, особено когато реките попадат в урбанизирани зони. Липсва конкретна регулация - както в Закона за устройство на територията, така и в Закона за опазване на околната среда, която ясно да определя допустимите отстояния от некоригирани речни корита“, каза още тя.

Според нея, когато реки и дерета попадат в територии, предназначени за застрояване, те трябва да бъдат коригирани и съобразени с изискванията за безопасност и устойчиво градско развитие.