Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета заради обилен снеговалеж и снегопочистване, съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. В района на прохода има и закъсал тир и в момента се правят опити да бъде изтеглен.

Сняг вали по високите части на Родопите от 4:00 часа сутринта днес. По данни на ОПУ снежната покривка е между 15 и 25 сантиметра. На Рожен духа силен северен вятър. Пътищата се чистят своевременно. Има и паднали дървета, които се разчистват от пътноподдържащата фирма.

По пътя към курорта Пампорово на 12-процентовия наклон има закъсал тир. Шофьорът Благо Балкански разказа пред БТА, че от сутринта камионът стои в канавката. „Пътят не беше почистен и се наложи да се отбия вдясно, за да не преча на движението и попаднах в канавката. Откъде да мина, пътят през Михалково - Кричим е затворен за ремонт, през Рожен е още по-сложно. Това е единственият път, камионът ми не е хеликоптер“, ядосваше се шофьорът.