Въпреки че са били на ръба на изчезването, тази година множество южни гладки китове плуват по бреговете на аржентинска Патагония за радост на туристите, които могат да уловят техните акробатични номера, пише Асошиейтед прес.

Полуостров Валдес, разположен в патагонската провинция Чубут, е много важен за опазването на морските бозайници и е дом на основната популация от застрашените южни гладки китове, както и за морски слонове и морски лъвове.

Южните гладки китове са почти изтребени от ловни експедиции, провеждани до края на миналия век. Преди да започне големия улов, популацията им е била около 100 000, след което е намаляла до 600 кита. Оттогава те бавно се възстановяват, като днес са достигнали 4700 бозайници, които плуват около полуостров Валдес.

Най-добрият сезон за наблюдаване на китове в Аржентина е между август и септември. Тази година са забелязани повече от 2000 кита, но точният им брой вероятно е по-висок, казват учените.

Заедно с полуостров Валдес и други места в Патагония, миграционните пътища на китовете минават през източния бряг на Уругвай и Южна Бразилия.

Сантяго Фернандес, биолог от аржентинския Национален съвет за научни и технически проучвания, е част от проект, който от 1999 г. е провеждал годишно две до три проучвания от въздуха на дългата 640 км крайбрежна ивица на Патагония. Тази година са преброени рекордните 2100 кита, като 863 от тях са майки с деца, а останалите са самостоятелни индивиди.

„Ние подценяваме броя на китовете в областта“, казва Фернандес за преброяването, отбелязвайки, че то е само моментна снимка, тъй като китовете се движат, когато мигрират.

Той обясни, че през 1999 г. „са преброени около 500 кита по същия път“ и че се наблюдава 3% годишно нарастване на броя на тези бозайници.