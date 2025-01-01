Наводнение във Варна, вятър със скорост до 90 км/ч в Сливен и опасно покачващи се нива на реките във Велико Търново във вторник на фона на червен предупредителен код за опасно време.

Варна

След силен дъжд тази вечер в морската столица два от автоподлезите са временно затворени за движение, тъй като са наводнени, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град. В подлеза „Шипка“ има един закъсал автомобил. Пострадали хора няма.

Затруднено е движението по крайезерния път в града, както и в района на „Карантината“ в квартал „Аспарухово“.

Сливен

В Сливен вятърът следобед духаше на пориви със скорост между 70 и 90 километра в час, а количеството на падналите валежи в рамките на 3–4 часа е достигнало 7 литра на квадратен метър, съобщи инж. Снежана Кънева от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и превенция“.

Получени са сигнали за паднали клони в различни части на града. Екипи на Общината ги отстраняват своевременно. Клон на голямо дърво падна върху три паркирани автомобила, Общината оказва съдействие на собствениците.

Дърво се стовари върху кола в Пловдив

Кметовете на селата Тополчане, Блатец и Сотиря работят със собствени сили и средства за премахване на прекършени и сухи дървета. Местната власт е в постоянна координация с екипите на пожарната, които реагират незабавно при сигнали за инциденти, съобщи БТА.

Няма данни за пострадали хора. От енергопреносното дружество ЕВН съобщават, че електрозахранването навсякъде е нормализирано.

Община Сливен напомня на гражданите да следят прогнозата за времето и да се съобразяват с променливите метеорологични условия.

Велико Търново

Във Великотърновско река Янтра остава спокойна, но река Белица е повишила нивото си с 90 сантиметра през последните шест часа, съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Кметът Даниел Панов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на притоците на Янтра в района на Килифарево, Нацовци, Габровци, селата и махалите в Предбалкана и Прохода на Републиката.

Към 18:00 ч. в Килифарево река Белица е била с нива на водата 1,20 метра, при опасно ниво - два метра, а критично - три метра.

Към момента нивото на Янтра във Велико Търново на точката в кв. „Чолаковци“ е 1,10 метра. Тепърва обаче водата от река Белица ще се влива в нея, затова и в областния град река Янтра е под наблюдение. При нея опасното ниво е 3 метра, а критичното - 4,50 метра.

Опасно време във вторник: Къде обявиха червен код за интензивни валежи (КАРТА)

Община Велико Търново разполага със сензорна система на трите точки – кв. „Чолаковци“ и с. Пушево за р. Янтра, и Килифарево за р. Белица, която на всеки 15 минути дава информация за речните нива.

Около 54 литра на квадратен метър е падналият във Велико Търново дъжд през последните 24 часа. Прогнозата за следващите 24 часа е за около 60 литра на квадрат.

Вчера областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева разпореди наблюдение на нивата на реките, язовирите и деретата в региона. Преди това на проведено заседание на щаба за защита при бедствия също бяха дадени инструкции за действия във връзка с обилните дъждове.

Смолян

Проходът Превала остава затворен за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета до 10:00 ч. утре сутринта, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Сняг продължава да вали по високите части на Родопите. Шест машини са на терен и извършват снегопочистване. Снежната покривка е между 10 и 25 сантиметра.

Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили

Закъсалите тирове в района на прохода Превала са изтеглени. Остава само един камион, близо до най-високата точка и в момента се разчиства около него. Шофьорът обаче не иска да тръгва, защото е с летни гуми, уточниха от Областно пътно управление – Смолян.