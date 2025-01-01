Работниците да имат право на платен годишен отпуск до 4 часа веднъж годишно за минаване на профилактичен преглед. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, внесени през промени Закона за здравето от депутати на ПП-ДБ в парламента. Отпускът за профилактичен преглед ще се заплаща от работодателя, съобщава pariteni.bg .

Друга промяна предвижда при профилактични прегледи Националната здравноинформационна система автоматично да издава направления на пациентите за преглед при специалист, за изследвания и други дейности.

Това няма да ограничава лекарите по тяхна преценка да променят или допълват направленията.

Системата ще изпраща по електронен път покани до гражданите да се явят на профилактичен преглед, а ако нямат тази възможност, покана за явяване ще се изпраща с писмо то НЗОК.

Други промени, този път в Закона за здравното осигуряване, предвиждат да се сложи таван на доплащанията от пациенти в болниците. Те нямат да имат право да искат от здравноосигурени пациенти да доплащат за лечение, което е включено в пакета, който НЗОК покрива.

За доплащане на медицински изделия и медикаменти, които не са включени в цената на дейностите от основния пакет болнична помощ, болниците ще трябва да предоставят предварително на пациентите писмена обосновка защо трябва да доплатят тези услуги. На НЗОК пък трябва да предоставят отчет в края на всеки месец за всички доплащания.

Такова доплащане може да се иска на не повече от половината от пациентите, преминали през болницата за месеца, пише още в предложените промени. Стойността на допълнително платените услуги не може да надхвърля 30 на сто от стойността, която НЗОК плаща за съответната дейност.

Ако все пак тя надхвърли този таван, то болницата трябва да получи одобрение от НЗОК.

Пациентите ще получават при приключване на лечението фактура, в която са описани платените от тях услуги и медикаменти.