Кметицата на малък град в Западна Германия, новоизбрана в края на септември, е била намушкана, според германските медии.
🚨🇩🇪BREAKING: Mayor of Herdecke, Germany, was just stabbed by multiple men in broad daylight outside her home.— Mario ZNA (@MarioBojic) October 7, 2025
Germany is at WAR! pic.twitter.com/Vob5Hq7oEl
„Страхуваме се за живота на социалдемократката Ирис Сталцер“, заяви германският лидер, докато няколко медии описват избраната като тежко ранена, след като е била нападната пред дома си в Хердеке, близо до Дортмунд.
UPDATE - Iris Stalzer the Mayor of Herdecke, Germany in life threatening condition from stabbing by her adopted son, pictured. He reportedly told the police she had been stabbed by several men. pic.twitter.com/eMBdrFVpFe— Confidential Post (@TheCPostNews) October 7, 2025
Канцлерът Фридрих Мерц осъди „отвратителния акт“.