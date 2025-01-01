/ IStock

Кметицата на малък град в Западна Германия, новоизбрана в края на септември, е била намушкана, според германските медии.

„Страхуваме се за живота на социалдемократката Ирис Сталцер“, заяви германският лидер, докато няколко медии описват избраната като тежко ранена, след като е била нападната пред дома си в Хердеке, близо до Дортмунд. 

Канцлерът Фридрих Мерц осъди „отвратителния акт“.

БГНЕС, АФП
Последвайте ни

Свят