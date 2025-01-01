Изпълнителният директор на "Софекострой" Даниел Йорданов участва в заседанието на Комисията по опазване на околната среда в Столичния общински съвет (СОС). След това той говори и пред журналистите.

"От "Софекострой" винаги в нашата работа сме гледали да изпълняваме задълженията си отговорно и според възможностите си. Едно е кризисната ситуация да се действа за няколко дни, а е друго за няколко месеца. Ние не можем да си позволим да дадем отказ за сметопочистването и сметоизвозването на Столична община за някаква дейност, тъй като сме общинско дружество. Просто поискахме доуточняване на това, което ще ни се възлага", каза Йорданов.

"Софекострой е общинско дружество и винаги е гледало отговорно на всяка една поставена задача. И в настоящия момент, доколкото е възможно, полагаме необходимите усилия, да намерим някакво решение. Към момента персоналът, който се занимава със сметосъбиране е на 70-80%. За "Люлин" и за "Красно село" работим с определен недостиг - с 11 камиона по четири човека", добави той.

Преливащи контейнери и купчини смет: София затъва в криза с боклука (СНИМКИ)

От думите му стана ясно, че "Софекострой" чака първо Столична община да им възложи какво трябва да направят и как да се включат в почистването на "Люлин" и "Красно село", тъй като дружеството се грижи за почистването на "Красна поляна" и "Факултета".

"Ще продължим според възможностите да откликваме на подобряване на начина на живот в София. "Софекострой" винаги е гледало отговорно на всяка една задача и денонощно работи да намери решения за проблемите в града. Нашите възможности не могат да станат от днес за утре, но можем да се включим частично да подпомогнем столичните квартали в зона 6 - съответно "Люлин" и "Красно село. Ние може да се включим частично да помогнем в 6 зона, според настоящия ресурс. В момента се опитваме да направим организация, за да помогнем. Искам да благодаря на колегите на които най-вероятно ще им се наложи да работят сутринта в "Красна поляна", а следообяд в "Люлин". Те са готови да откликнат на това нещо. Но ние повече от това не можем да направим към настоящия момент. Ние разполагаме с ограничена техника и с ресурс да правим това, което правим в момента. Техниката е безкрайно амортизирана. Днес имаме 5 камиона, утре може да имаме 6 камиона, а след това 3. Но пак казвам, че ние винаги сме били отговорни и винаги сме откликвали на Столична община", каза Даниел Йорданов.

Той отговори и на въпроса, ако бъдат отпуснати тези 3 млн. лева (бел. ред. по-рано днес от "Спаси София" заявиха, че във вчерашния ден са внесли доклад за отпускането на заем в размер на 3 млн. лева на общинското дружество "Софекострой". В условието на заема изрично е записано, че тези средства могат да бъдат използвани само и единствено за закупуването на техника и кофи за боклук), за какво ще бъдат използвани.

"Идеята е да подобрим текущото състояние на дружеството и да започнат да се изпълняват текущите задължения. Да подобриме работата в "Красна поляна", "Факултета" и след това да мислим за закупуването на нова техника. Поемането на допълнителна работа не е само сметосъбиране - не е само до 10 или 15 камиона, които са необходими за сметосъбиране. Сметосъбирането е само 30-40 процента от работата, която се извършва", посочи още Йорданов.