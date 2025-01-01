Европейската комисия (ЕК) е започнала изграждането на ново разузнавателно звено под ръководството на председателя Урсула фон дер Лайен в опит да подобри координирането на информация, събирана от националните разузнавателни служби на страните членки, съобщи „Файненшъл Таймс“ (FT).

Новата структура, която ще бъде създадена в рамките на генералния секретариат на Комисията, ще наеме експерти от различни европейски разузнавателни общности и ще обединява събраната информация за общи цели, посочва изданието, като цитира четирима запознати с проекта източници.

„Разузнавателните служби на държавите членки на ЕС знаят много. Европейската комисия знае много. Имаме нужда от по-добър начин да обединим цялата тази информация и да бъдем ефективни и полезни за партньорите си. В разузнаването трябва да дадеш нещо, за да получиш нещо“, каза един от запознатите.

Според източниците на FT висши служители от дипломатическата служба на ЕС, която ръководи Разузнавателния и ситуационен център на ЕС (Intcen), се противопоставят на тази инициатива, тъй като се опасяват, че новата структура ще дублира ролята на звеното и ще застраши бъдещето му. Планът все още не е официално съобщен на всички 27 държави членки, но целта е в нея да бъдат привлечени служители, командировани от националните разузнавателни агенции.

Говорител на ЕК съобщи пред FT, че комисията „разглежда начини за укрепване на своите способности в областта на сигурността и разузнаването. Като част от този подход се обмисля създаването на специализирана клетка в рамките на генералния секретариат“.

„Концепцията се разработва и обсъжданията продължават. Все още няма определен срок“, допълни говорителят, като уточни, че новото звено „ще се основава на съществуващия експертен капацитет в комисията и ще си сътрудничи тясно със съответните служби на Европейската служба за външна дейност (EEAS)“.

Очаква се държавите от ЕС да се противопоставят на действията на Комисията, казаха двама от източниците. В същото време те добавиха, че отдавна има опасения относно ефективността на Intcen, особено с оглед на реакцията на Европа срещу хибридната война на Русия.

„Комисията няма да започне да изпраща агенти на терен“, каза друг запознат с инициативата.

Новото звено следва решението на Урсула фон дер Лайен да създаде специален „колеж по сигурността“ за своите комисари, където да бъдат информирани по въпроси на сигурността и разузнаването. Тя вече предприе стъпки за финансиране на покупката на оръжия за Украйна и за стартиране на сателитния проект Iris².

Сътрудничеството в областта на разузнаването в рамките на ЕС започна след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. в САЩ, които подтикнаха разузнавателните служби на Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Испания, Швеция и Обединеното кралство да споделят поверителни оценки за сигурността. Това сътрудничество впоследствие беше институционализирано и разширено с други държави членки, като през 2011 г. то премина под ръководството на дипломатическата служба на ЕС.