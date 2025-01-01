Няколко души бяха ранени при експлозия на бензиностанция в германския град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщи в. "Билд". Двама от пострадалите са в тежко състояние.
Im Ruhrgebiet läuft ein Polizei- und Feuerwehreinsatz: Nach einer Explosion brennt es an einer Tankstelle in Castrop-Rauxel. Die Ursache ist noch unklar. https://t.co/ek2et8QEx1— stern (@sternde) October 31, 2025
Противопожарната служба е получила сигнал за взрива в 8:16 ч. местно време (9:16 ч. българско време). На място са изпратени екипи на пожарната и два спасителни хеликоптера.
Große #Rauchwolke über #CastropRauxel: An einer #Tankstelle hat es eine #Explosion gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt. #Feuerwehr und #Polizei sind mit vielen #Einsatzkräften und #Rettungshubschrauber vor Ort. pic.twitter.com/IDpVlHwfp1— RTL WEST (@RTLWEST) October 31, 2025
Говорител на противопожарната служба заяви, че първоначалните данни сочат, че експлозията е станала в хале на сервиз за ремонт на камиони в Северен Рейн-Вестфалия. Предполага се, че камион цистерна, по който са се извършили ремонтни дейности, се е запалил и впоследствие се е взривил.