В социалните мрежи се появиха кадри от мощни експлозии в руския черноморски пристанищен град Новоросийск, в южния Краснодарски край. Кадрите се появиха, след като беше съобщено за украински удар.

„Би Би Си“ успя да верифицира два видеозаписа, показващи огнено кълбо по южното крайбрежие на града, както и снимка на взрив в посока източно от порта на Новоросийск. Местоположението е определено чрез сравнение на улични разположения, фирмени табели, паркинги и огради с изображения от публични картографски платформи.

Координатите на експлозиите съвпадат и с топлинни точки, регистрирани от сателитната система FIRMS на НАСА вчера и тази сутрин.

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев заяви в Telegram, че Новоросийск е понесъл най-сериозните щети от дроновата атака в региона – отломки са повредили най-малко четири жилищни блока, две частни къщи и са ранили един мъж. По думите му фрагменти са поразили и петролно хранилище, терминал за товарни контейнери, крайбрежни съоръжения и цивилен кораб, като трима членове на екипажа са пострадали.

Руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е „прехванала и унищожила“ 216 украински дрона, сред които 66 свалени над Краснодарския регион.

Украйна засега не е коментирала отчетените удари. 

