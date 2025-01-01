В социалните мрежи се появиха кадри от мощни експлозии в руския черноморски пристанищен град Новоросийск, в южния Краснодарски край. Кадрите се появиха, след като беше съобщено за украински удар.
„Би Би Си“ успя да верифицира два видеозаписа, показващи огнено кълбо по южното крайбрежие на града, както и снимка на взрив в посока източно от порта на Новоросийск. Местоположението е определено чрез сравнение на улични разположения, фирмени табели, паркинги и огради с изображения от публични картографски платформи.
The Russian Port of Novorossiysk is almost entirely ablaze, with clouds of thick smoke seen billowing from the oil export terminal on the coast of the Black Sea. pic.twitter.com/O8OJWwMEF5— OSINTdefender (@sentdefender) November 14, 2025
Координатите на експлозиите съвпадат и с топлинни точки, регистрирани от сателитната система FIRMS на НАСА вчера и тази сутрин.
Over three minutes of chaos in Novorossiysk tonight were captured on video, showing the aftermath of several successful Ukrainian strikes. Multiple fires and explosions lit up the port, casting doubt on Russia’s ability to protect its key Black Sea Fleet base. pic.twitter.com/K3ZqjrTMgW— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 14, 2025
Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев заяви в Telegram, че Новоросийск е понесъл най-сериозните щети от дроновата атака в региона – отломки са повредили най-малко четири жилищни блока, две частни къщи и са ранили един мъж. По думите му фрагменти са поразили и петролно хранилище, терминал за товарни контейнери, крайбрежни съоръжения и цивилен кораб, като трима членове на екипажа са пострадали.
Руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е „прехванала и унищожила“ 216 украински дрона, сред които 66 свалени над Краснодарския регион.
Украйна засега не е коментирала отчетените удари.