Войната в Украйна е основна тема в статия на американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Битката за Покровск е показателна за целите на руския лидер Владимир Путин и за проблемите с мирните преговори, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Когато руснаците най-накрая започнаха да превъзхождат украинците в Покровск през последните седмици, градът се превърна в руини и по улиците се валят тела, се казва в статия на американското издание.

Американският президент Доналд Тръмп призовава двете страни да спрат да се избиват и се опитва да използва преговорите за територия като инструмент за уреждане на конфликта. За Путин залогът във войната е много по-голям от региона в Източна Украйна, където се води по-голямата част от сраженията.

Русия е склонна да понесе огромни човешки жертви в надеждата си да изтощи ресурсите на Украйна и волята ѝ да продължи да се бие. Крайната цел на Путин е да си върне политическото влияние над Киев, да възобнови статута на Русия като велика сила и да си гарантира място в историята, казват експерти по Русия.

"Тръмп се опитва да реши проблем, а Путин, както разбираме, се ориентира във вижданията си към Петър Велики, Иван Грозни и Екатерина Велика. Той мисли имперски", казва Уилям Кортни, учен и бивш американски посланик.

В скорошните преговори САЩ се фокусираха върху Донбас като елемент от възможно мирно споразумение, като се надяваха, че Путин може да се съгласи на спиране на кръвопролитието, ако Киев се съгласи да отстъпи територии в Източна Украйна.

Късогледото фокусиране върху териториалните въпроси обаче води до подценяване на факта колко е важна за Путин доминацията над Украйна. Месеци преди нахлуването на руските сили Путин написа дълго есе, в което каза, че руснаците и украинците са "един народ". Той постави под въпрос украинската държавност, като заяви, че Украйна е творение на болшевишкия лидер Владимир Ленин.

"Украйна не е просто наша съседна страна, тя е неделима част от нашата собствена история", каза той в телевизионно обръщение, направено дни преди нахлуването.

Руският лидер, който е наблюдавал разпадането на Съветския съюз от Източна Германия, където е работил като офицер на КГБ, нарича рухването на СССР "най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век" – събитие, което има по-голяма важност за руския президент от две световни войни и Холокоста, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

За Путин и неговото поколение краят на Съветския съюз донесе на една страна, която се виждаше като равна на Америка, бедност и унижение. Американски бизнесмени дойдоха в страната, за да натрупат богатство посредством разпродаването на държавни активи, а същевременно западни политици поучаваха нова Русия по въпросите на човешките права и демокрацията. Москва гледаше безучастно, докато бившите ѝ сателити станаха част от западния лагер, като се присъединиха към Европейския съюз и НАТО.

"Путин води тази война по принципни съображения, за да отмени последиците от Студената войната и за да върне на Русия позицията ѝ на велика сила", казва Руслан Пухов, основател на базирания в Москва мозъчен тръст по въпросите на отбраната и оръжейната индустрия Център за анализ на стратегиите и технологиите.

Според Русия великите сили имат ресурсите и военната мощ да диктуват условията си на по-малките държави. Това е позицията, която Москва възприе още в първите дни на войната, когато се срещнаха руски и украински преговарящи.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди Тръмп, че амбициите на Путин не се ограничават с придобиването на територии.

Желанието на Тръмп да сключи сделка с Русия не остана незабелязано в Москва. Макар Путин да не е склонен да прави отстъпки в Украйна, Русия се опитва да изкуши американското правителство да отмени санкциите си. Не е съвпадение, че Кремъл натовари ръководителя на руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев да привлече вниманието на съветника на Тръмп Стив Уиткоф, коментира "Уолстрийт джърнъл".

Истина е, че всеки сериозен дипломатически ход следва да се фокусира върху някои от опасенията на Кремъл по отношение на бъдещето на Украйна и границата с НАТО, казва политическият анализатор и експерт по Русия Самюъл Чарап.

"Същината на въпроса не е в превземането на територии. Необходимо е някакво принципно споразумение по големите въпроси", пояснява той.

През последните седмици обаче темпото на мирните преговори все повече засилва недоволството на Тръмп, отбелязва "Уолстрийт джърнъл".