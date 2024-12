Членовете на екипажа на космическия кораб "Шънчжоу-19", който в края на октомври се скачи с китайската орбитална станция "Тянгун", завършиха първото си излизане в открития космос, предаде китайската Агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

Цай Сюйхъ, Сун Линдун и Ван Хаоцзе работиха в продължение на девет часа по няколко задачи, включително инсталирането на устройства за защита от космически отпадъци. Те бяха подпомагани от роботизираната ръка на космическата станция и от екип на Земята.

Мисията е напълно успешна и поставя нов рекорд за продължителна дейност в открития космос на тайконавти (бел. ред. космонавт от Китай), отбелязват от CMSA.

🚀Meet the #Shenzhou XIX crew members!



👨‍🚀Cai Xuzhe, mission commander

👨‍🚀Song Lingdong, newcomer to space

👩‍🚀Wang Haoze, first female spaceflight engineer pic.twitter.com/M3LZqEUg1t