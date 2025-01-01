Здравните власти в Демократична република Конго обявиха нова епидемия от вируса Ебола, която от края на август е отнела живота на 15 души, съобщи министърът на здравеопазването.

Новата епидемия е в централната провинция Касаи, съобщи Самуел Роджър Камба пред репортери в столицата Киншаса, цитиран от АФП.

Последната епидемия от Ебола в обширната централноафриканска страна беше преди три години и отне живота на шестима души.

Според предварителни данни са регистрирани 28 подозителни случая, като първият случай е отчетен на 20 август при 34-годишна бременна жена, която е била хоспитализирана.

„Това е 16-тата епидемия, регистрирана в нашата страна“, заяви Камба.

Идентифицирана за първи път през 1976 г. и за която се смята, че е преминала от прилепите, Ебола е смъртоносна вирусна болест, която се разпространява чрез директен контакт с телесни течности и причинява тежки кръвоизливи и органна недостатъчност.

Най-смъртоносната епидемия в ДРК, чието население наброява над 100 милиона души, отне живота на близо 2300 души между 2018 и 2020 г.

Съществуват шест щама на Ебола.

Здравните власти твърдят, че щамът Заир, за който има ваксина, е причината за новата епидемия.

„За щастие имаме ваксина за този щам Заир, но за да я приложим, трябва да осигурим логистиката“, каза Камба.

ДРК, която е четири пъти по-голяма от Франция, има лоша инфраструктура, с често ограничени и лошо поддържани комуникационни линии.