Канадският певец Джъстин Бийбър получи най-много номинации за видео музикалните награди на MTV, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.



Сред седемте номинации на Бийбър са за видео на годината за участието му в клипа към песента "Popstar" на диджей Калед, записана в сътрудничество с рапъра Дрейк, за изпълнител на годината и за най-добро сътрудничество за видеото към парчето "Peaches", записано с Даниъл Сизър и Гивион.



Меган дъ Стелиън е с шест номинации за отличията. Рапърката, която ще се съревновава в категорията за изпълнител на годината, участва в музикалния клип към парчето "WAP" на Карди Би, номинирано за видео на годината, песен на годината и най-добро сътрудничество.



С по пет номинации следват Били Айлиш, Би Ти Ес, Лил Нас Екс, Доджа Кет, Дрейк и Оливия Родриго.



В категорията за видео на годината са номинирани още "Save Your Tears" на Уикенд, "Kiss me More" на Доджа Кет в сътрудничество със Сиза, "Bad Habits" на Ед Шийран и "Montero (Call Me By Your Name)" на Лил Нас Екс.



С номинации за песен на годината са също "Levitating" на Дуа Липа, "Drivers License" на Оливия Родриго, "Dynamite" на Би Ти Ес, "Leave the Door Open" на Бруно Марс и Андерсън Паак и "Mood" на 24кейГолдън в сътрудничество с Иън Диор.



Видео музикалните награди на MTV ще бъдат предавани на живо на 12 септември от центъра "Барклис" в Бруклин, Ню Йорк.