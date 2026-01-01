Американските военни съобщиха, че вчера са нанесли пореден удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в източната част на Тихия океан, предаде ДПА

„Двама наркотерористи бяха убити по време на тази акция“, съобщи Южното командване на САЩ в социалната мрежа „Екс“

„Плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по познати маршрути за трафик на наркотици“, съобщи командването.

Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник, допълва ДПА.

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици.

По официални данни, повече от 100 души са били убити при тези операции.

Администрацията на САЩ определя лик като наркотрафиканти и „терористи“, но ударите предизвикаха остри критики.

Експерти на ООН по правата на човека заявиха, че операциите може да нарушават международното право и да бъдат третирани като екезкуции без съд и присъда.