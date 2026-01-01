Министерството на отбраната на Финландия съобщи днес за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс. Министърът на отбраната Анти Хякянен обяви, че е започнало разследване по случая.

Дроновете са били засечени в югоизточната част на Финландия, уточни ведомството.

Тази седмица Литва, Латвия и Естония отчетоха инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които впоследствие бяха обявени от правителствата на балтийските републики за украински.

Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за подсилване на противовъздушната им отбрана.

Инцидентът в Естония бе над Финския залив. В Литва предположиха, че падналият на територията на страната дрон е участвал в украинско нападение срещу основните руски пристанища за експорт на гориво на Балтийско море - в Приморск и Уст Луга.

"Дронове навлязоха в територията на Финландия. Действаме по случая с подобаваща сериозност", написа в социалните мрежи финландският министър на отбраната Хякянен, добавяйки, че е започнало разследване.

"Разследването тече и нова информация ще бъде предоставена в момента, в който данните бъдат удостоверени", отбеляза Хякянен, цитиран от Франс прес.

Няколко малки обекта, летящи бавно и ниско, са били засечени днес сутринта над финландски води и над югоизточната територия на стараната, поясни министерството на отбраната. Един от въпросните дронове е паднал северно от Коувола, а втори - източно от този град.

Ведомството допълни, че финландските военновъздушни сили са изпратили изтребител "Ф/А 18 Хорнет" на мисия за удостоверяване на присъствието на дроновете.