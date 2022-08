Появиха се кадри, на които се вижда как пътниците на Eurotunnel Le Shuttle са евакуирани и вървят по аварийния сервизен тунел между Обединеното кралство и Франция.

В крайна сметка те бяха прехвърлени на друг влак и отведени до терминала Фолкстоун в Кент.

От Le Shuttle заявиха, че алармите на влака са се включили и тепърва ще разследват причините.



