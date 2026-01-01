Историята на Весна Вулович звучи като нещо между чудо и невероятна случайност. До днес остава една от най-шокиращите в авиационната история.

Тя е едва на 22 години, когато на 26 януари 1972 г. започва поредния си работен полет като стюардеса на авиокомпания JAT. Младата жена е пълна с мечти, енергия и бъдеще, което изглежда пред нея. Никой не подозира, че този ден ще промени всичко.

Самолетът, изпълняващ полет JAT 367, експлодира във въздуха над тогавашна Чехословакия. Машината се разпада на голяма височина, а всички пътници и екипаж се оказват в ситуация, от която няма логично спасение. Но по някакво необяснимо стечение на обстоятелствата Весна Вулович оцелява след падане от около 10 000 метра.

Тя пада заедно с част от отломките на самолета и се разбива в заснежена и гориста местност. Когато спасителите я откриват, тя е в критично състояние – с множество тежки травми, включително фрактури на черепа, гръбначния стълб и краката. Медицинските екипи не дават големи надежди.

И все пак Весна се бори. Следват месеци в болница, множество операции и дълго, болезнено възстановяване. Против всички очаквания тя оцелява.

По-късно става ясно, че именно комбинацията от няколко щастливи обстоятелства – като част от фюзелажа, която я е защитила, и теренът, върху който пада – са изиграли роля за нейното оцеляване. Но за света това остава почти невъзможно за обяснение.

Историята ѝ бързо обикаля света. Тя е посрещната като героиня, а международните медии я наричат „жената, паднала от небето“. Името ѝ влиза в Книгата на рекордите на Гинес като човекът с най-високо оцеляло свободно падане без парашут.

Въпреки славата, Весна не търси светлината на прожекторите. Животът ѝ след катастрофата не е лесен – тя се бори с физически болки и психологическите следи от преживяното, но намира сили да продължи напред. Работи в различни сфери и участва в обществени каузи, като постепенно се отдръпва от медийното внимание.

Весна Вулович умира през 2016 г., но нейната история остава жива – като напомняне за крехкостта на живота и за необяснимата сила на човешкото оцеляване. За мнозина тя не е просто рекордьор, а символ на надежда – доказателство, че понякога границите на възможното се размиват по начин, който науката трудно може да обясни.