Историята на Весна Вулович звучи като нещо между чудо и невероятна случайност. До днес остава една от най-шокиращите в авиационната история.
Тя е едва на 22 години, когато на 26 януари 1972 г. започва поредния си работен полет като стюардеса на авиокомпания JAT. Младата жена е пълна с мечти, енергия и бъдеще, което изглежда пред нея. Никой не подозира, че този ден ще промени всичко.
Самолетът, изпълняващ полет JAT 367, експлодира във въздуха над тогавашна Чехословакия. Машината се разпада на голяма височина, а всички пътници и екипаж се оказват в ситуация, от която няма логично спасение. Но по някакво необяснимо стечение на обстоятелствата Весна Вулович оцелява след падане от около 10 000 метра.
Тя пада заедно с част от отломките на самолета и се разбива в заснежена и гориста местност. Когато спасителите я откриват, тя е в критично състояние – с множество тежки травми, включително фрактури на черепа, гръбначния стълб и краката. Медицинските екипи не дават големи надежди.
И все пак Весна се бори. Следват месеци в болница, множество операции и дълго, болезнено възстановяване. Против всички очаквания тя оцелява.
По-късно става ясно, че именно комбинацията от няколко щастливи обстоятелства – като част от фюзелажа, която я е защитила, и теренът, върху който пада – са изиграли роля за нейното оцеляване. Но за света това остава почти невъзможно за обяснение.
In January 1972, a scheduling mix-up put 22-year-old flight attendant Vesna Vulović on a flight she was never meant to work. A colleague with the same first name had been assigned, but the error went unnoticed — and Vesna, easygoing and unbothered, simply showed up and boarded.… pic.twitter.com/wn1VKzMiYd— Mr PitBull (@MrPitbull07) April 22, 2026
Историята ѝ бързо обикаля света. Тя е посрещната като героиня, а международните медии я наричат „жената, паднала от небето“. Името ѝ влиза в Книгата на рекордите на Гинес като човекът с най-високо оцеляло свободно падане без парашут.
🔵 1972 yılında yaklaşık 10 bin metreden düşen bir uçaktan sağ kurtularak Guinness Dünya Rekoru’na giren Vesna Vulović; pic.twitter.com/AYoX3Toyfi— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) January 22, 2026
Въпреки славата, Весна не търси светлината на прожекторите. Животът ѝ след катастрофата не е лесен – тя се бори с физически болки и психологическите следи от преживяното, но намира сили да продължи напред. Работи в различни сфери и участва в обществени каузи, като постепенно се отдръпва от медийното внимание.
"Vesna Vulović holds the record for the highest fall survived without a parachute at 33,333 feet in 1972. The Yugoslav flight attendant was trapped in the plane's tail section after a mid-air explosion, landing on a snowy, wooded slope that cushioned the impact." pic.twitter.com/OHpuAJyR8K
Весна Вулович умира през 2016 г., но нейната история остава жива – като напомняне за крехкостта на живота и за необяснимата сила на човешкото оцеляване. За мнозина тя не е просто рекордьор, а символ на надежда – доказателство, че понякога границите на възможното се размиват по начин, който науката трудно може да обясни.