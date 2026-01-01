Цените на петрола се повишават днес на фона на нови опасения относно доставките от Саудитска Арабия и ограниченото движение на танкери през стратегическия Ормузки проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент поскъпнаха с 1,79 долара, или 1,87 на сто, до 97,71 долара за барел към 10:45 часа българско време. Цената на американския лек суров петрол е нагоре с 1,70 долара, или 1,74 на сто, до 99,55 долара за барел.

Въпреки това и двата основни контракта се насочват към седмичен спад от около 11 процента – най-голямото понижение от юни 2025 г., след като напрежението на пазарите отслабна благодарение на крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран.

Пазарите остават под натиск заради опасенията за предлагането, след като атаки срещу енергийна инфраструктура в Саудитска Арабия намалиха производствения капацитет на страната с около 600 000 барела дневно, а пропускателната способност на ключовия източно-западен нефтопровод – с приблизително 700 000 барела дневно, съобщиха от саудитското Министерство на енергетиката.

Трафикът през Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ – остава силно ограничен, като преминаванията са под 10 процента от обичайните обеми. Иран продължава да упражнява контрол върху движението, като изисква корабите да се придържат към неговите териториални води.

Според анализатори несигурността около бъдещото функциониране на протока остава основен фактор за цените. Иран настоява за въвеждане на такси за преминаващите танкери в рамките на евентуално мирно споразумение – идея, която беше отхвърлена от западни държави и международни организации. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също предупреди Иран да не въвежда такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток.

Конфликтът, започнал в края на февруари с удари на САЩ и Израел срещу Иран, предизвика сериозни щети върху енергийната инфраструктура в региона. По данни на „Джей Пи Моргън“ (JPMorgan) около 50 обекта са били засегнати, а приблизително 2,4 милиона барела дневно рафиниращ капацитет са временно изведени от експлоатация.

Анализатори предупреждават, че при продължаващи ограничения в Ормузкия проток цените на петрола могат да достигнат до 190 долара за барел, докато евентуално възстановяване на потоците би довело до по-умерени, но все пак повишени ценови равнища.