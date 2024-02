нанаправиха грандиозно шоу по време на 58-то издание на „“ вв неделя, съобщават АП, Ройтерс и АФП.Финалът на Американската национална футболната лига (НФЛ) бе белязан от доста дефанзивен мач, спечелен с малко от Kсрещу

Taylor Swift and Travis Kelce celebrating the Chiefs #SuperBowl win on the field. pic.twitter.com/72qZAXidqK — Pop Base🪼 (@PopBasie) February 12, 2024

Taylor Swift, Ice Spice, Lana Del Rey and Blake Lively react to the Chiefs winning the #SuperBowl.



pic.twitter.com/iQR4YZbZJI — Pop Base (@PopBase) February 12, 2024

Usher and Alicia Keys at the superbowl halftime show pic.twitter.com/gk8ec1SI1t — Kofi Ntim (@NtimBarima) February 12, 2024

В центъра на вниманието извън терена на стадионбезспорно бе мегазвездата. Американската певица пристигна два часа преди началото, след като беше пропътувала близо 9000 км от Токио, където изнесе последния от четирите си концерта в Япония, за да гледа своя приятел Травис Келси, играч на Kansas City Chiefs. Шефът на НФЛ Роджър Гудел дойде лично да я посрещне в ложата, която тя заемаше с приятели - актрисата Блейк Лайвли със съпруга си Райън Рейнолдс, певицата Лана Дел Рей, рапъра Айс Спайс, майка ѝ Андреа Суифт и майката на Травис Келси.14-кратната носителка на „“ беше облечена в черен костюм с, преметнато през рамо.При последния съдийски сигнал тя скочи на крака, след това слезе на терена, за да прегърне и целуне дълго Травис Келси под възторжените аплодисменти на публиката.На полувремето на „“ аренби звездатапокани, за да изпълнят заедно хитовете му.Роденият в Тексас музикант започна завладяващото си изпълнение на стадиона вс песента от 2004 г. Caught Up. Шоуто на полувремето е един от най-желаните слотове в музиката, като звездата Ъшър поднесе на феновете селекция от любими парчета от каталога си, включително Bad Girl, U Got It Bad и Love In This Club.Кийс беше първият гост, който се появи изненадващо, за да изпее сегмент от, докато носеше червен блестящ номер и свиреше на червено пиано, преди да направи дует с Ъшър на хита им от 2004 г. My Boo.Лил Джон се появи в публиката, пеейки хита сиt, преди да подкара! заедно с Лудакрис, който се присъедини към триото.45-годишният изпълнител очарова публиката с хореография и бърза смяна на сценичното си облекло. Той започна шоуто с изцяло бял костюм, включващ пелерина и бяла ръкавица, който по-късно се превърна в искрящ синьо-черен аутфит, докато караше ролкови кънки за песентаЪшър, чийто последен албум, озаглавен Coming Home, беше издаден в петък, върви по стъпките на попзвездата Риана, която използва изпълнението си на полувремето м. г., за да обяви втората си бременност. Изпълнението на Ъшър отбеляза 30 години от издаването на дебютния му самостоятелен албум през 1994 г.Американската суперзвезда Бионсе пусна две песни от втората част проекта си Renaissance, след като загатна за нов албум по време на реклама на „Супербоул“. Поп певицата се появи в реклама на телекомуникационната компания Verizon, в която тя изобретява роботаи лети с ракета, за да изнесе първото изпълнение от космоса.В края на рекламатаказва на колегата си Тони Хейл: „Добре, готови са. Пуснете новата музика“. Албумът ѝ, който изглежда ще заложи на кънтри тематиката, ще бъде издаден на 29 март.Бионсе, която наблюдаваше мача за Супербоул в Лас Вегас заедно със съпруга сии дъщерите им Блу Айви и Руми, публикува в Инстаграм видеоклип Act II: Renaissance миг след излъчването на рекламата на стадиона. В постинга 42-годишната звезда пусна и две нови песни, озаглавени Texas Hold 'Em, препратка към играта на покер, кръстена на родния щат на певицата, и 16 Carriages.Феновете с нетърпение очакват нов проект от Бионсе, която първоначално издадепрез юли 2022 г., като по-късно разкри, че той е част от проект в три действия.В друга телевизионна реклама по време на мача Бен Афлек се изявява като певец. След като действаше като продавач във веригата Dunkin' миналата година, сега той се опитва да пее в новото рекламно видео, също за марката, известна със своите понички, под ужасения поглед на съпругата си Дженифър Лопес.Цената на 30-секунден рекламен спот по време на "" тази година бе 7 милиона долара.

