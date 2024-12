Ледена буря причини опасни условия за шофиране в американските щати Айова и в източната част на Небраска този уикенд. Влошените меторологични условия доведоха до временно затваряне на междущатската магистрала 80, след като множество автомобили и камиони излязоха от пътното платно, предаде Асошиейтед прес.

В петък вечерта, когато бурята връхлетя, бяха отменени много събития, а местните предприятия обявиха планове да отворят отново късно в събота. Властите призоваваха хората да си останат у дома.

Очаква се скоро температурите да се повишат достатъчно, за да се разтопи ледена покривка на повечето места.

"За щастие се задават по-топли въздушни маси", каза Дейв Кузинс, метеоролог от Националната метеорологична служба в Дейвънпорт, Айова.

Ice storm in Iowa. A good amount of sleet mixed in especially early which helped to keep ice totals down. Still, some power outages and downed trees were observed around Ottumwa where close to an inch of freezing rain fell. Also, props to these Amish people who legit had a drone… pic.twitter.com/ozNmzkYcq5