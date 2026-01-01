Базираната в САЩ иранска новинарска агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA) обяви днес, че може да потвърди смъртта на 5002 души по време на протестното движение, което разтърси Иран в края на миналата и началото на тази година, предаде Франс прес.

Според HRANA са загинали 4714 демонстранти, 42 непълнолетни, 207 представители на силите за сигурност и 39 случайни минувачи. Организацията допълва, че продължава да разследва още 9787 потенциални смъртни случая.

Работата на правозащитните организации по потвърждаването на жертвите се усложнява заради ограниченията върху интернет връзките в Иран, наложени от властите на 8 януари, отбелязва АФП.

По данни на агенцията най-малко 26 852 души са били арестувани по време на протестите.

Базираната в Норвегия неправителствена организация "Иран Хюман Райтс" (Iran Human Rights) съобщи, че е потвърдила смъртта на 3428 протестиращи, като подчерта, че има сериозни опасения, че реалният брой на жертвите може да достигне 25 000.

Преди два дни иранските власти съобщиха за 3117 загинали, като според официалната версия по-голямата част от тях са членове на силите за сигурност или случайни минувачи, а не протестиращи, посочва Франс прес.